Gli studenti degli Istituti Superiori della provincia riceveranno un volume dedicato all’esploratore Carlo Piaggia

Gli studenti degli Istituti Superiori della provincia di Lucca riceveranno un volume dedicato a Carlo Piaggia, l’illustre esploratore capannorese nato a Badia di Cantignano nel 1827, grazie ad una iniziativa per valorizzare la storia locale promossa dal Comune di Capannori e dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara. La pubblicazione di cui sono autori Luca Lupi e Michele Quirici, edita da Tagete Edizione (co-editore Bandecchi e Vivaldi) si intitola ‘Carlo Piaggia.Dalla Lucchesia all’Africa (1851-1882).

L’iniziativa è stata presentata questa mattina (lunedì) con una conferenza stampa svoltasi nella sede comunale alla quale hanno preso parte l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti, il consigliere della Fondazione Banca Del Monte di Lucca Lamberto Serafini, la dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi e gli autori Luca Lupi e Michele Quirici.

Il libro, composto da 200 pagine, è il primo volume della nuova sezione della collana ‘Explora’ di Tagete Edizioni e nasce come sintesi della monumentale pubblicazione monografica del 2017 intitolata “Carlo Piaggia e le sue esplorazioni africane, 1851-1882” con l’intento di diffondere il più possibile la figura dell’esploratore capannorese. Ricco di contenuti, ma agile, e quindi adatto all’uso scolastico, si caratterizza per una struttura leggera che riassume tutta la vita africana di Carlo Piaggia, le sue grandi scoperte geografiche ed antropologiche.

I volumi saranno consegnati alle scuole superiori del territorio provinciale dall’Ufficio Scolastico Territoriale. E’ prevista la distribuzione di un certo quantitativo di libri per classe per le quarte e le quinte. Per quanto riguarda il liceo scientifico ‘E.Majorana’ di Capannori, che si trova sul territorio che ha dato i natali a Carlo Piaggia, grazie ad un contributo del Comune i volumi saranno consegnati a tutti gli studenti degli ultimi due anni.

“Con questa iniziativa vogliamo valorizzare l’importante figura dell’esploratore Carlo Piaggia, uno dei più illustri personaggi della storia di Capannori e farlo conoscere alle nuove generazioni- spiega l’assessore alla cultura, Francesco Cecchetti -. Iniziativa che si inserisce nel percorso che nel 2023 ci porterà a celebrare il Bicentenario del Comune con cui vogliamo rafforzare la memoria della storia, dei personaggi e dei tratti salienti della nostra comunità, per far emergere, con ancora più forza, i tratti distintivi e identitari della nostra comunità. A Carlo Piaggia sarà dedicato anche un monumento realizzato dall’artista fiorentina Alessandra Leporatti che verrà collocato in estate davanti alla scuola primaria di Capannori, nel centro del capoluogo”.

“Tra i compiti che una Fondazione di origine bancaria svolge, con ruolo sussidiario rispetto a quello delle istituzioni pubbliche alle quali spetta l’indirizzo politico in primis, c’è il sostegno a iniziative di educazione, istruzione e formazione per lo sviluppo e la crescita del territorio. La conoscenza della nostra storia, qui nello specifico attraverso la figura dell’esploratore Carlo Piaggia, è certamente una delle azioni più importanti per lo sviluppo di tutta la nostra comunità”, sono le parole di Andrea Palestini, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, del quale Serafini ha portato i saluti.

“Per i ragazzi è certamente importante conoscere la storia locale e i personaggi più importanti che sono stati protagonisti di imprese significative come nel caso dell’esploratore Carlo Piaggia – afferma la dirigente dell ‘Ufficio Scolastico Territoriale di Lucca e Massa Carrara, Donatella Buonriposi . Per questo motivo molto volentieri collaboriamo a questa iniziativa volta proprio a far conoscere agli studenti della provincia la storia del proprio territorio”.