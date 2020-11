GLI SPAGHETTI CON LE POLPETTE

Ingredienti per il sugo di pomodoro

Mettete l’olio (circa 30 g) in un tegame e aggiungete la cipolla e l’aglio finemente tritati; lasciate soffriggere leggermente e versate la passata di pomodoro, salate, pepate a piacere e fate cuocere per circa 30 minuti con il coperchio e a fuoco basso.

Nel frattempo, preparate le polpette. Con un coltello, incidete il budello della salsiccia ed eliminatelo; tritate finemente e mescolatela al trito di carne bovina; aggiungete lo spicchio d’aglio tritato molto finemente, il prezzemolo, sale, pepe, i formaggi grana e pecorino, l’uovo e un pizzico di noce moscata.

Impastate con le mani per amalgamare tutti gli ingredienti; coprite con una pellicola e fate riposare in frigo per circa venti minuti.

Trascorso il tempo, prendete l’impasto e formate tante polpette, piccole o medie, a vostro piacere. Non appena il sugo sarà pronto, versateci le polpette e fate cuocere per altri 40 minuti, a fuoco lento.

Cuocete la pasta e scolatela al dente, conditela con il sugo e polpette e servite ben caldo.

FONTE EZIO LUCCHESI