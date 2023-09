Gli spaghetti con le cozze sono un primo piatto prelibato che racchiude tutto il meraviglioso sapore del mare!.

Il segreto per rendere questa prelibatezza ancora più irresistibile e saporita sarà l’aggiunta dell’acqua delle cozze durante la cottura della pasta che verrà quindi “risottata” e “mantecata” in padella.

L’unica difficoltà sarà proprio trovare il giusto equilibrio con la sapidità rilasciata dalla loro acqua (molto salata) per cui bisognerà dosare il sale con molta attenzione.

Cucinate anche voi questi spaghetti dai colori mediterranei … gusterete il sapore del mare già dal primo boccone!