GLI SPAGHETTI CON IL BACCALA’

Spaghetti con il baccalà…una ricetta dimenticata che in passato le nostre nonne preparavano per non buttare le rifilature del baccalà che doveva essere fritto o messo in gratella sul fuoco.

Una ricetta che ho ricordato tempo fa e che ho riproposto in casa…e devo dire che ha avuto un ottimo successo!! Nel prepararla ho utilizzato non le rifilature, ma un bel pezzetto di baccalà.

Ingredienti per 2

200 gr. di baccalà salato

1 spicchio d’aglio

una punta di peperoncino

olio extravergine d’oliva q.b.

300 gr. di pomodori ben maturi o di passata

½ bicchiere di vino bianco

spaghetti

sale

Procedimento

Eliminare tutto il sale dal baccalà e metterlo a mollo per un paio di giorni, cambiando di frequente l’acqua e tenendolo in frigo.

Scolarlo, tamponarlo con della carta da cucina e usando un coltello ben tagliente, tagliarlo in piccoli pezzetti.

Scaldare l’olio in una larga padella e, su fiamma dolce, soffriggere due spicchi d’aglio e un po’ peperoncino, aggiungere i pezzetti di baccalà, alzare la fiamma e far insaporire per qualche minuto. Versare mezzo bicchiere di vino bianco e sfumarlo. Unire i pomodori tagliati a metà e cuocere per circa 15 minuti, mescolando via via il sugo.

Cuocere gli spaghetti , scolarli, versarli nella padella e saltarli per qualche minuto

