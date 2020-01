GLI SPAGHETTI ALLA VERSILIESE

spurgare le arselle in acqua di mare, spazzolare le cozze, vongole e coltellacci, sciacquare e far aprire in un tegame a fuoco vivace, sgusciateli e conservate la loro acqua.

tritare grossolanamente i coltellacci e lasciare interi gli altri, mettere due giri d’olio in una padella con aglio schiacciato e peperoncino, appena l’aglio prende colore aggiungere il pesce,

farlo insaporire e bagnarlo con vino bianco secco, sfumare e aggiungere l’acqua di apertura dei frutti di mare filtrata con cura, e per ultimo due foglie di basilico.



nel frattempo avrete lessato la pasta, unitela al sugo, saltate per alcuni secondi badando di non tornare sull’olio. servire ben caldo con un vermentino di Luni o del buon prosecco.

FONTE EZIO LUCCHESI