Gli eventi promossi dal Comune in occasione dell’anniversario della Liberazione di Capannori

Una serie di eventi per celebrare il 78° anniversario della Liberazione di Capannori avvenuta nei primi giorni del settembre 1944. Li promuove l’amministrazione Menesini in collaborazione con Anpi Capannori e Istituto Storico della Resistenza e del’Età Contemporanea in Provincia di Lucca (ISREC).

“Ritengo di grande importanza continuare ad esercitare la memoria su una tragica pagina di storia come quella della seconda Guerra Mondiale, per non dimenticare e per tramandare alle nuove generazioni gli ideali di democrazia, libertà e pace – afferma l’assessore alla cultura Francesco Cecchetti -. Questo il significato delle iniziative che abbiamo promosso in occasione della ricorrenza della Liberazione di Capannori e che sono rivolte a tutta la cittadinanza. Eventi con cui vogliamo ricordare e rendere omaggio agli uomini e alle donne del nostro territorio che hanno perso la vita per difendere i valori fondanti di una società libera e civile e che vedono anche il coinvolgimento di alcuni studenti del territorio con l’obiettivo di trasmettere ai più giovani questi fondamentali valori”.

La prima iniziativa è in programma martedì 6 settembre alle ore 18.00 nella Sala Pardi del polo culturale Artèmisia di Tassignano e prevede la presentazione del libro ‘Il buon tedesco’ di Carlo Greppi (editori Laterza). A dialogare con l’autore saranno Andrea Ventura delll’Isrec e Lorenzo Orsi, storico. Doppio appuntamento per domenica 11 settembre: alle ore 11 sarà celebrata la Santa Messa alla chiesa di Lunata e sarà deposta una corona al monumento dedicato ai Martiri Lunatesi situato sul piazzale della chiesa e a seguire si terrà la cerimonia di inaugurazione dei “I lecci della Memoria” in Via Martiri Lunatesi a Capannori. I lecci sono stati piantumati dall’amministrazione comunale per ricordare i sacerdoti e i laici che avevano organizzato un gruppo di resistenza a Lunata e che furono rastrellati e poi uccisi dai nazisti nel settembre del 1944 e riportano una targhetta con il nome di ciascun martire.

Le celebrazioni si concluderanno lunedì 12 settembre alle ore 21 nella sala consiliare del Comune con la proiezione del docu-film “La Resistenza a Capannori. Luoghi, fatti e personaggi della Resistenza nel capannorese” realizzato lo scorso anno scolastico dalla classe 3F della scuola secondaria di primo grado dell’istituto Comprensivo ’Ilio Micheloni’ di Lammari.