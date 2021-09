“Gli Etruschi” di Nolde Banziger a Pietrasanta, una nuova mostra nella Sala delle Grasce

La magia ed il mistero degli Etruschi nella mostra di Nolde Banziger. Lo scultore e pittore svizzero, che vive tra New York e Pietrasanta, città che ha eletto a sua dimora creativa ed artistica, porta nella cornice della Sala delle Grasce (Via S. Agostino 1), il dialogo tra l’arte contemporanea e quella etrusca, cheappunto interpreta e rilegge in chiave moderna. La mostra, promossa dal Comune di Pietrasanta, sarà inaugurata venerdì 17 settembre alle ore 18.00 alla presenza dell’artista e del Sindaco, Alberto Stefano Giovannetti. Le opere, principalmente tele, resteranno visitabili al pubblico fino al 10 ottobre dal martedì alla dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00 con ingresso libero (per accedere è necessario il Green Pass).

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi. pietrasanta?fref=ts