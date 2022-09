Gli attrezzi agricoli: la roncola.

La roncola è umo trumento di ferro adunco, tagliente , che si usa fin dai tempi più antichi…

Questo attrezzo usato soprattutto da boscaioli, pastori, agricoltori e giardinieri, serve per tagliare i rami piccoli, per tagliare le canne, per sfoltire siepi e le fronde degli alberi, per fare innesti, per aprire un varco tra la vegetazione, per tagliare pannocchie, per togliere la corteccia e per approntare bastoni. In commercio se ne trovano di diverse dimensioni che variano (ovviamente) in base all’uso che se ne deve fare.