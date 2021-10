Gli assessori di Seravezza con le deleghe

Seravezza – Ad una settimana dall’elezione di Lorenzo Alessandrini a sindaco di Seravezza, sono stati pubblicati sull’albo pretorio del comune i nominativi dei componenti della giunta e delle rispettive deleghe

Ad Adamo Bernardi andranno le competenze per la pianificazione territoriale e al decoro urbano, oltre che la carica di vice sindaco. Stefano Pellegrini, il secondo candidato consigliere più votato dopo Bernardi avrà invece la delega ai servizi socio sanitari, anche in virtù della sua lunga esperienza all’interno della Croce Bianca di Querceta.

Valentina Mozzoni avrà la delega ai servizi scolastici e all’inclusione sociale, Michele Silicani sarà invece assessore allo sviluppo, attività produttive e sostenibilità ambientale.

Infine Vanessa Bertonelli, che era stata consigliera delegata alle pari opportunità della giunta Tarabella avrà le deleghe a cultura e scuole superiori.

Per adesso dunque, non è stata prevista una presentazione ufficiale della giunta, la cui prima uscita dunque coinciderà con il primo consiglio comunale la cui convocazione però, non è ancora stata decisa.