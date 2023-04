“Gli artigiani a Pietrasanta”, video omaggio alle maestranze cittadine

Un video omaggio, dalla durata di 10 minuti, per celebrare le maestranze artigianali di Pietrasanta che hanno scritto l’identità artistica della città: sarà presentato domenica 23 aprile, alle 11, presso la rinnovata sala dell’Annunziata “Gli artigiani a Pietrasanta”, un progetto culturale sostenuto dall’amministrazione comunale per promuovere nel mondo laboratori, fonderie e botteghe che hanno contribuito a eleggere la “Piccola Atene” della Versilia come uno dei centri internazionali più importanti per la lavorazione artistica.

Le immagini, raccolte in 22 fra laboratori di marmo, ceramica, bronzo e mosaico della città, pongono l’attenzione sull’importanza della manualità che contraddistingue da sempre il lavoro artigiano, senza tralasciare l’uso di macchinari di ultima generazione. Uno sguardo verso il futuro che rende, però, omaggio al lavoro manuale e a quella maestria che garantisce alle opere l’originalità e l’unicità che nessuna macchina al mondo può imitare. Si vedranno, infatti, gli artigiani impegnati nella lavorazione della materia, gli attrezzi da lavoro, molti volti conosciuti ma anche tanti giovani all’opera per apprendere tecniche e segreti che hanno fatto la storia e che, soprattutto, faranno il futuro di Pietrasanta.