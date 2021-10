Gli antichi mestieri: l’ombrellaio.

Vita nomade e di sacrifici come era per tanti altri antichi mestieri, l’ombrellaio è sparito ormai anche dalla nostra memoria.



Il popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente, diceva Indro Montanelli…



Con tutti questi giorni di pioggia e vento, chissà quanti ombrelli con una stecca rotta o storta si sono buttati nei cassonetti della spazzatura, perchè oggi, in questo mondo usa e getta, non si ripara più nulla…Un tempo invece si metteva da parte e si aspettava il passaggio dell’ombrellaio ambulante, che in pochi minuti lo rimetteva a nuovo!