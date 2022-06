Gli antichi mestieri: l’ombrellaio.

In queste giornate di pioggia ci accompagnano ovunque gli ombrelli, questi strumenti che hanno la brutta abitudine di rompersi proprio quando ci servono….e allora ci tocca buttarli, perchè non c’è più nessuno che possa ripararli…L’ombrellaio è un mestiere ormai sconosciuto, non passa più per le vie , non si ferma più nelle piazze di paese, non conviene più riparare nemmeno gli ombrelli, come per tante cose di questo mondo nuovo che usa e getta…..

Vita nomade e di sacrifici come era per tanti altri antichi mestieri, l’ombrellaio è sparito ormai anche dalla nostra memoria.