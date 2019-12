Gli antichi mestieri: il venditore di castagne.

La consuetudine di vendere le castagne abbrustolite per le strade, risale molto indietro nel tempo.

Quella del castagnaro è una figura tipica della fredda stagione, è possibile incontrarla ancora in quasi tutte le città d’ Italia e d’Europa. Mestiere svolto per strada, il venditore di castagne un tempo lo si trovava soprattutto nei pressi delle cant ine; non c’era niente di meglio di un bicchiere di vino e delle caldarroste per ritrovare un po’ di calore.