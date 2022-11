Gli antichi castagni di Renaio: una conferenza sugli alberi monumentali nella casermetta San Regolo

Un nuovo incontro dedicato agli alberi monumentali e in particolare agli antichi castagni di Renaio, frazione del comune di Barga. Sabato 12 novembre alle ore 16 nella casermetta del Baluardo San Regolo presso l’Orto botanico di Lucca interverrà Ettore Benedetti autore della pubblicazione “I castagni di Renaio e i loro funghi”. Nell’occasione sarà presentato anche il nuovo Calendario 2023 degli Alberi monumentali d’Italia curato dal Registro Alberi Monumentali Italiano, edizione che dedica una mensilità al maestoso Cedro del Libano dell’Orto botanico di Lucca.

Ettore Benedetti, nato a Viareggio nel 1964, vive da sempre in Garfagnana e nella Valle del Serchio. È micologo, cercatore di alberi e appassionato di alberi monumentali, da oltre venti anni, ha visitato esemplari di ogni parte d’Italia, raccogliendo materiale fotografico ed informativo sugli stessi. Attivo in diverse associazioni, è socio di R.A.M.I (Registro degli Alberi Monumentali Italiani) e componente del direttivo del Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese, dell’Associazione Amici del Castagno di Pratofosco e Vice-presidente della Pro-Loco di Castiglione di Garfagnana. L’evento è organizzato dall’Orto botanico di Lucca e dal Gruppo Micologico e Naturalistico Lucchese ‘Benedetto Puccinelli’ per fare un focus sugli alberi ragguardevoli legati profondamente alla storia del territorio e sui funghi ad essi associati. Per informazioni www.ortobotanicodilucca.it