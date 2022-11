Gli anni ’60, in campagna…

Tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli anni Sessanta l’Italia entrò nella fase del boom economico, e anche in campagna si videro le prime concessioni a un certo benessere, a un desiderio di rinnovarsi. Ed ecco che accanto alla vecchia credenza e alla stufa a legna compare il frigorifero…e le sedie non sono più impagliate ma sono moderne, di metallo…Vecchio e nuovo convivono, si scontrano: una concessione forse ai giovani di casa, per sentirsi un po’ più parte di quel mondo in veloce e inarrestabile cambiamento…