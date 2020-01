Gli amici di campagna: la cinciallegra.

Gli amici di campagna: la cinciallegra.

La cinciallegra è il tipo di cincia che in giardino si vede più frequentemente, soprattutto in autunno e in inverno, quando, insieme ad altre specie di cince, si esibiscono in un vero e proprio spettacolo di acrobazie e volteggi velocissimi.

La cinciallegra è la più grande delle cince ( arriva a una lunghezza di 15 cm ),il suo canto è semplice e le sue note limpide e chiare assomigliano a suoni di campanellini.

Le cince difendono il loro territorio tenacemente e il maschio , se vuole conquistare una femmina, le mostra tutti i luoghi possibili del suo territorio dove è più idoneo e sicuro nidificare.

E’ la femmina che alla fine sceglie,così come è sempre lei che fa il nido, dove deporrà da 6 fino a 14 uova.



La cinciallegra si ciba di insetti e delle loro larve, di ragni,di piccoli lombrichi e di semi ,bacche e frutti vari.



Nei nostri giardini sarà più facile vedere saltellare le cinciallegre in terra o nel prato in inverno, quando vengono a procurarsi il mangiare se teniamo mangiatoie con arachidi e frutta secca tritata.

Nelle foto: una cinciarella e la cinciallegra , nella foto inviata da Elia Coccioni.