Gli amici di campagna: il merlo.

Il merlo ( Turdus merula), è uno dei passeriformi più comuni in Italia e in Europa. E’ monogamo per tutta la sua vita, tuttavia alcuni merli maschi possono tentare di conquistare una femmina che ha già un compagno. Il merlo in genere inizia ad accoppiarsi a un anno di vita. Il clima può influire su quando i merli scelgono di iniziare la riproduzione, ma generalmente si riproducono tra marzo e giugno. In media il merlo crea da 2 a 4 nidi all’anno e ogni nido contiene in media 3 uova. Il canto del merlo è molto bello, composto da note chiare e melodiose; esso può variare da maschio a maschio, ma le frasi musicali sono simili. Il merlo comincia a cantare all’inizio della stagione di accoppiamento, posato in alto su un albero, un’antenna o altri punti elevati.