PER GLI AMATORI, 25 ANNI E NON SENTIRLI

Gli Amatori del Cefa Basket Castelnuovo si preparano alla 25esima stagione consecutiva.

Un traguardo davvero eccezionale per la squadra gialloblù che parteciperà al prossimo campionato Uisp che prenderà il via il 7 novembre. Il Covid ha ridotto le società iscritte e per questa stagione saranno in totale 21 con suddivisione in tre gironi in base alla territorialità. Il Cefa è stato inserito nel girone Toscana Nord con altre tre lucchesi Banane Lucca, Velathri Viareggio, Forte dei Marmi e le pisane Zavrano, Pisa Alive e La Perla di Santa Maria a Monte.

Le prime due di ciascun girone e le due migliori terze si aggiudicheranno l’accesso ai playoff e anche l’inserimento nella serie A1 della prossima stagione quando la Uisp si augura di poter avviare prima il campionato e avere maggiori squadre iscritte. Come già successo lo scorso anno, la società Amatori si è data da fare per cercare nuovi elementi da inserire nella rosa dei giocatori. Due i volti nuovi, Dennis Castiglioni, che ha già vestito i colori del Cefa nelle giovanili, e Andrea Biggeri.

Ma ci sono anche tre ritorni importanti come quelli di Michele Giuntini, Federico Rocchiccioli e Massimo Suffredini. Il Cefa Amatori è di fatto la fucina di allenatori per tutto il Cefa e infatti a guidare la squadra sarà, anche qui, Michele Rocchiccioli assisito da Andrea De Lucia. Ecco la rosa completa. Alessandro Angelini (ala, 1995), Andrea Biagioni (guardia, 1983), David Biagioni (centro, 1965), Andrea Biggeri (ala, 1993), Jacopo Bonini (play, 1999), Davide Carli (centro, 1986), Dennis Castiglioni (ala, 2001), Andrea De Lucia (guardia, 1993), Luca Dini (guardia, 1981, capitano), Matteo Ferrando (ala, 1995), Mattia Giannotti (ala, 1995), Michele Giuntini (ala, 1984), Simone Guidi (centro, 1997), Stefano Lucchesi (play, 2000), Leonardo Mannini (centro, 1998), Kevin Micchi (play, 1992), Federico Rocchiccioli (guardia, 1984), Michele Rocchiccioli (play, 1984), Massimo Suffredini (play, 1979), Manuel Tamagnini (guardia, 1998), Matteo Tosoni (play, 2002).