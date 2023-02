Gli alunni del Pertini premiati a Palazzo Montecitorio nell’ambito dell’evento “Ricordare e portare al cuore”

Gli alunni del Pertini premiati a Palazzo Montecitorio nell’ambito dell’evento “Ricordare e portare al cuore”

Le drammatiche fasi dell’esodo di istriani, fiumani e dalmati

sono state ricostruite e pubblicate con un e-book e una video-

narrazione

Gli studenti dell’Isi Pertini, hanno ricevuto, a Roma, presso Palazzo Montecitorio, in

occasione dell’evento del Giorno del Ricordo e dell’esodo Giuliano Dalmata,

“Ricordare e portare al cuore” una menzione speciale nell’ambito del concorso

nazionale “10 febbraio- Amate sponde – Ricostruire l’esistenza dopo l’esodo tra

rimpianto e forza d’animo” bandito dalle Associazioni degli esuli istriani, friulani e

dalmati in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e rivolto a tutte le

Istituzioni scolastiche di primo e secondo ciclo, statali e paritarie, della Repubblica

italiana e degli Stati dove è previsto e attuato l’insegnamento in lingua italiana ed alle

Scuole italiane all’estero;

A Roma è stata presente una delegazione di studenti accompagnati dai docenti

Paolo Battistini, Adele Donnici e Silvana Restuccia. Si tratta di parte del gruppo,

costituito dagli alunni della 5°A ITT che, in collaborazione con i ragazzi della Web

Radio, a partire dall’anno scolastico 2021/22 aveva lavorato alla ricostruzione dei

drammatici eventi che coinvolsero gli italiani residenti nelle aree a cavallo del confine

nazionale orientale che separa materialmente l’Italia dalla Slovenia, nel periodo

compreso tra il settembre 1943 e il febbraio del ‘47, attraverso la lettura del Diario di

Argia Pasqualis,(“La valigia della memoria”), esule da Pola.

Gli studenti del Pertini hanno realizzato, sulle toccanti pagine della Pasqualis un e-

book e una video narrazione successivamente presentati al concorso.