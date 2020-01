GLI ALBERGATORI DI LIDO DI CAMAIORE E LE TANTE NOVITÀ DI OSPITALITÀ PER CARNEVALE

Veglioni in struttura, gadget di cartapesta, truccatori, menu a tema e

perfino favole della buonanotte per i più piccini ispirate a

Burlamacco. Gli alberghi di Lido di Camaiore sono pronti per il

Carnevale 2020 con novità e offerte speciali per ogni target di

clientela. La realtà di Lido e’ quella che sicuramente da sempre

garantisce oltre che il più alto numero di realtà aperte tutto l’anno,

una capacità ricettiva che viaggia sui grandi numeri, e anche il

Carnevale di Viareggio e’ una delle scommesse di punta

dell’ospitalità.

‘Lido di Camaiore e tutta la filiera turistica dell’hotellerie e

dell’intrattenimento sono pronte per questa edizione – annuncia la

presidente degli albergatori di Lido, Maria Bracciotti – a supporto e

completamento dell’offerta viareggina che sarà la prima ad essere

coinvolta nella manifestazione: le previsioni delle prenotazioni sono

buone per ogni sabato ma al momento attendiamo che possano decollare

quelle relative al corso del giovedì e di martedì grasso. La strategia

e’ comunque quella di profilare le proposte: garantire diversivi per

le diverse tipologie di ospiti. La ristorazione è poi fra i punti di

forza degli hotel del Lido che possono offrire servizi di mezza

pensione o pensione completa molto richiesti dalle famiglie con

bambini e gruppi e comitive di adulti. Chi poi e’ dotato di centro

benessere si indirizza alle giovani coppie per alternare la sfilata

dei carri con il benessere della persona o festeggiare il week end di

San Valentino’.

Infatti per i piccoli sono previste offerte con pranzo e cena e

biglietti di ingresso al corso inclusi nella tariffa, festa in

maschera all’arrivo con baby dance e racconto della favola della

buonanotte dopo la cena. Per gli adulti gli alberghi presenteranno

cene con veglione e musica, trucco Carnevale in Hotel prima dei

corsi oltre a souvenir di benvenuto in cartapesta realizzati dagli

artigiani viareggini. I menu’, preparati con ingredienti selezionati,

saranno tutti…carnevalari: tagliatelle tricolori alla Burlamacco,

gran fritto versiliese con stelle filanti fino al millefoglie Ondina.