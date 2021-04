“Gli agricoltori attendono da mesi gli aiuti promessi. La Regione solleciti i pagamenti!”

Agricoltura, Fantozzi (Fdi): “Gli agricoltori attendono da mesi gli aiuti promessi. La Regione solleciti i pagamenti!”

“Presenterò una mozione alla Giunta regionale per sollecitare l’erogazione da parte di Agea, si tratta di oltre 8 milioni di euro per la Toscana”

Firenze 06/04/2021 – “Perché Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura, non comunica ufficialmente i motivi dei ritardi dei sostegni agli agricoltori toscani? Ritardi inaccettabili e, appunto, senza giustificazione, che stanno mettendo in gravi difficoltà centinaia di piccoli e medi imprenditori del settore agricolo, che attendono da oltre 3 mesi l’erogazione degli aiuti promessi. Presenterò una mozione affinché la Regione solleciti i pagamenti, si tratta di oltre 8 milioni di euro per la Toscana. Numeri impietosi, se tale liquidità fosse stata messa in circolazione poteva essere un vantaggio per tutti” dichiara il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico e rurale.

“Le aziende agricole non possono aspettare ancora! I pagamenti erano previsti entro il 31 dicembre scorso da parte di Agea, secondo quanto disposto dall’articolo 223 del D.l del 19 maggio, n.34, relativo al “contenimento volontario della produzione e miglioramento della qualità dei vini a doc e Igp”. E invece ai ritardi si sono sommati ritardi, una mancanza di tutele che è anche una mancanza di rispetto per chi è già stato duramente provato dalla pandemia” sottolinea Fantozzi.

“Tante imprese agricole avevano siglato accordi con fornitori, istituzioni e banche, la mancanza di una giustificazione nei ritardi da parte di Agea innesca ulteriori problemi da gestire. Le aziende hanno ridotto le produzioni e oggi si trovano con fatturato dimezzato, se non peggio, e senza indennizzi. Ci auguriamo che tali fondi stanziati per gli agricoltori non siano, invece, stati utilizzati per altre attività” aggiunge il Consigliere regionale.