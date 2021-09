Giustizia: bandi per 30 mila assunzioni per diplomati e laureati. Ecco come partecipare

Giustizia: bandi per 30 mila assunzioni per diplomati e laureati. Ecco come partecipare – di Massimo Tarabella

Due bandi con lo scopo di favorire l’efficienza della giustizia, anche attraverso l’organizzazione e l’innovazione, abbattendo la lentezza burocratica della Giustizia italiana. Il piano di a riforma della Giustizia, avanzato dalla ministra Cartabia, prevede infatti l’immissione in servizio di nuovo personale, di circa 30 mila persone in più.

Il primo bando, con scadenza 23 settembre, ha ad oggetto il reclutamento di 8.171 giovani giuristi con contratti a tempo determinato, con funzione di supporto all’attività dei magistrati. Sulla struttura dell’Ufficio del Processo, istituita nel 2014 come sperimentazione, il sistema giustizia farà sempre più leva, per raggiungere gli obiettivi di efficienza e innovazione. La selezione avverrà tra laureati con particolare riferimento a quelli delle aree giuridica, economica e politico-sociale.

Un successivo bando avrà ad oggetto un secondo contingente di addetti all’Ufficio per il Processo di analoga consistenza. Accanto al reclutamento di questi complessivi 16.500 addetti, saranno immesse in servizio, per contribuire all’abbattimento dell’arretrato e supportare le altre linee di progetto in materia di digitalizzazione e edilizia giudiziaria, anche ulteriori 5.410 unità di personale diplomato e laureato con diverse qualifiche tecniche e giuridico-amministrative.

Per aggiornamenti consultare il sito https://www.giustizia.it/giustizia/