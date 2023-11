Domenica 19 novembre alle ore 18.00 la curatrice Alessandra Trabucchi, studiosa ed esperta di arte, presenterà il catalogo con all’interno il suo testo critico. Le mostre lucchesi risalgono al 1970, presso la rinomata Galleria Blue Chips di Omero Biagioni, e al 2012, con alcune sue opere esposte nel chiostro del Real Collegio, in occasione della mostra personale Sul Corpo.

Tra i critici d’arte che hanno scritto di lui, Pier Carlo Santini nel 1992 ha curato una recensione per la collettiva Espopiade/storie da rimettere in gioco, Villa Pacchiani a Santa Croce sull’Arno e nel 1996 Nicola Micieli gli dedica un saggio per Monumentalmente vostro. Nel 2007 è stato insignito della prestigiosa carica di Accademico della classe di Scultura, dall’antica Accademia delle Arti del Disegno di Firenze. Numerose le esposizioni all’estero, Germania, Polonia, Belgio.

Edito da Maria Pacini Fazzi in Lucca, il volume comprende il testo critico, una trentina di fotografie dedicate alle sculture realizzate da Beatrice Speranza, l’antologia della critica e la biografia. Dopo la presentazione seguirà una visita guidata con la curatrice.

Grande successo ha avuto l’inaugurazione della mostra, alla presenza delle figlie Maria Etrusca e Donatella, del consigliere della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Lamberto Serafini e di oltre 200 persone, e che ha visto l’esibizione canora di un gruppo femminile di allieve del Liceo Musicale Passaglia di Lucca. Anche il primo giorno di mostra, domenica 12 novembre, ha visto un grande flusso di pubblico: 300 le presenze contate.

Il catalogo rimarrà in vendita per tutta la durata della mostra, presso il Palazzo delle Esposizioni.

Ingresso libero