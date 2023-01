Giuseppe Antonio Panico è un nuovo giocatore della Lucchese

Giuseppe Antonio Panico, attaccante nato a Ottaviano in provincia di Napoli il 10 maggio 1997, vestirà la maglia della Lucchese fino al 30 giugno 2023. Il giocatore arriva in prestito dal Crotone ed è cresciuto nelle giovanili del Genoa, dove ha esordito in serie A. Ha vestito anche le maglie di Pro Vercelli, Juve Stabia, Novara, Cittadella e Cesena. Panico ha giocato anche diverse gare con la Nazionale Under 17 ed Under 20 con la quale ha disputato il mondiale Under 20, mettendo a segno due reti nella competizione. In questa stagione a Crotone, ha collezionato sette presenze e a Lucca indosserà la maglia numero 10.