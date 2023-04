Giurlani “L’intervento di via di Borgo alla Vittoria è provvisorio ed è servito per mettere in sicurezza la strada. Poi ci sarà quello definitivo”

Sta facendo molto discutere a Pescia l’asfaltatura di via Borgo alla Vittoria, strada centrale, dove è stato utilizzato materiale normale invece di quello architettonico che si trova ancora ai lati.

“Il motivo è molto semplice e deriva dal fatto che c’era bisogno di mettere in sicurezza la strada che con il passare degli anni era stata oggetto di deterioramento- spiega il sindaco di Pescia Oreste Giurlani- con una serie di buche e avvallamenti che mettevano in pericolo la circolazione, in particolare delle biciclette e dei mezzi a due ruote, oltre che dei pedoni.

Non posso che concordare che sotto il profilo estetico si tratta di un intervento poco attraente- continua il sindaco- ma va considerato come un’opera provvisoria, in attesa di intervenire in profondità nella strada e nella zona, con una decisa operazione di restyiling che riguarderà quindi anche i marciapiedi e l’arredo urbano, compresa l’illuminazione.

Quindi nessun allarme- conclude Oreste Giurlani- , se continueremo ad amministrare la città questo progetto verrà attuato nel migliore modo possibile, vedremo se continuare a usare l’asfaltato architettonico oppure altre soluzioni, ma certamente non lo lasceremo in questa condizione”.