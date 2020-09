Giurlani chiede alla Asl un intervento straordinario sui tamponi scolastici “Creiamo una task force operativa”

Con una lettera partita nella giornata di martedì, il sindaco di Pescia Oreste Giurlani ha ufficialmente chiesto al direttore sanitario della Asl Paolo Morello Marchese di velocizzare la tempistica per effettuare il tampone nelle varie scuole cittadine.

“Prendo atto che il ministero ha dato il via libera ai test rapidi nelle scuole, ma Pescia ha bisogno di una attenzione particolare su questo tema, visto il suo ruolo di polo scolastico provinciale che vede la presenza quotidiana di 2000 alunni delle scuole dell’obbligo e 4000 delle superiori- ha scritto nella missiva ai vertici Asl il primo cittadino pesciatino-. La questione dei pediatri, il doppio tampone, le ultime indicazioni del ministero della Sanità ci obbligano a risposte certe e veloci, per prevenire situazioni scottanti. Per questo credo sarebbe opportuna la creazione di una task force operativa che riunisca tutti i soggetti coinvolti e interessati dal problema. Naturalmente anche l’amministrazione comunale è pronta a fare la sua parte”