Giulio Deangeli enfant prodige e plurilaureato presenta: La Medicina nell’epoca delle intelligenze artificiali

Sabato 17 ottobre ore 15.00 Giardino d’Inverno Villa Bertelli

Forte dei Marmi

Necessaria prenotazione 0584 787251. Rispetto delle normative Covid

Ingresso libero

Dagli studi di Rai Uno a Villa Bertelli. Giulio Deangeli, plurilaureato a soli 25 anni, sarà il protagonista dell’incontro La Medicina nell’epoca delle intelligenze artificiali, in programma sabato 17 ottobre alle 15.00 nel Giardino d’Inverno. Un appuntamento prestigioso, promosso dal comitato di Villa Bertelli, che porta a Forte dei Marmi un enfant prodige, fresco di nuova laurea in Ingegneria Biomedica, conseguita a Pisa il 9 ottobre scorso. Nel frattempo, dopo la partecipazione a Porta a Porta da Bruno Vespa, il 16 ottobre prossimo Giulio Deangeli sarà a Roma per ricevere la Benemerenza del Premio Eccellenza Italiana, ideato dal giornalista Massimo Lucidi e nato con l’obiettivo di premiare l’Italia del merito e del talento. Subito dopo il 19 ottobre andrà in Maremma per il TedX Grosseto.

Il prestigioso ciclo di conferenze TedX, normalmente riservato a docenti universitari e caratterizzato da un format rapido accoglierà la breve relazione di Giulio, che in 10 minuti svelerà i segreti delle malattie neurodegenerative, con un intervento dal titolo ‘Arancia meccanica: gli ingranaggi delle malattie neurodegenerative’. Degno di lode il suo curriculum: a breve concludererà la sua quarta laurea, completando una tetralogia composta da Medicina e chirurgia, ingegneria, biotecnologie e dalla magistrale in Biotecnologie molecolari, oltre al Diploma in Scienze mediche della Scuola superiore Sant’Anna, con la media del 30 in tutti e cinque i percorsi. Da sempre sogna di fare il ricercatore in neuroscienze, in particolare nel campo delle malattie neurodegenerative.

Ha recentemente ottenuto cinque borse di studio per un dottorato di ricerca in Neuroscienze alla University of Cambridge, fra cui il prestigioso Vice Chancellor's Award. I suoi titoli includono Vicecampione del mondo di Neuroscienze alla Ibb (International brain bee) 2013, tuttora è l'unico italiano salito sul podio. Primo e tuttora unico italiano insignito della borsa di ricerca mondiale Hip a Harvard nel 2018, e primo premio alla Harvard iGEM Biohackathon. Primo premio e borsa di ricerca Amgen Scholars alla University of Cambridge nel 2016. Primo classificato al concorso nazionale di ammissione a Scienze mediche della Scuola superiore Sant'Anna, e al test di Medicina e chirurgia all'Università di Pisa.