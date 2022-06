Giulia Buselli nominata nuova segretaria del Circolo Intercomunale di Rifondazione Seravezza-Stazzema-Forte dei Marmi

Si è svolto ieri sera il direttivo del circolo intercomunale di Seravezza-Stazzema-Forte dei Marmi di Rifondazione Comunista, che concludendo il percorso avviato con l’ultimo congresso di ricostruzione del partito sul territorio, ha eletto all’unanimità Giulia Buselli come nuova segretaria.

Giulia ha 23 anni, impiegata nel campo della comunicazione e marketing e studentessa di scienze politiche, è stata tra le promotrici negli ultimi anni della vertenza per la riapertura delle scuole elementari Frediani di Seravezza. Attenta conoscitrice delle problematiche ambientali del territorio, questi temi saranno al centro delle priorità della nuova segreteria contro ogni politica speculativa volta ad arricchire le lobby che in Versilia spadroneggiano a danno dei beni comuni.

Cogliamo l’occasione per ribadire che la linea politica del circolo rispetto le elezioni comunali a forte dei marmi non cambierà e seguirà l’indirizzo politico precedentemente dettato dalla maggioranza degli iscritti. Come circolo infatti non forniremo indicazioni di voto a favore di una qualsiasi delle liste in corsa, poiché nessuna è vicina alle nostjre posizioni politiche. Ci risulta difficile infatti sostenere persone famose per le loro posizioni antiabortiste, a favore delle concessioni balneari oppure con posizioni razziste ed omofobe. Ribadiamo, inoltre, che nessun tesserato del circolo del PRC Seravezza-Stazzema-Forte dei Marmi è candidato alle elezioni amministrative a Forte dei Marmi.