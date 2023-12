Giro di boa per la Serie B interregionale. Il Bcl si appresta ad affrontare l’ultima partita del girone di andata,

Giro di boa per la Serie B interregionale. Il Bcl si appresta ad affrontare l’ultima partita del girone di andata, l’avversario da affrontare, oltretutto in trasferta, è l’Etrusca Basket San Miniato, sicuramente uno dei match tra i più difficili del campionato, ma non sarà l’unico in questa fase finale e l’inizio del girone di ritorno, sbirciando in avanti il calendario, troviamo a seguire l’Use Empoli e a ruota Legnaia, un bel trittico di partite che segnerà con forza la futura classifica.

L’Etrusca Basket San Miniato proviene dalla Serie B Nazionale, insieme all’Empoli retrocesse lo scorso anno in B interregionale, una squadra, a cui si deve prestare molta attenzione, del precedente roster ha mantenuto quattro giocatori, tra cui il bravo Bellachioma che gira a 15 di media. Oggi si presenta con una squadra molto rinnovata con inserimenti di giocatori provenienti dalla B nazionale e dalla A2 come Ndour Babacar, questo per capire che le intenzioni o meglio le ambizioni, dell’Etrusca, non sono certo quelle di rimanere in B interregionale, ma di provare da subito a risalire nella categoria superiore.

Il Bcl, si è confrontato con il San Miniato negli scrimmage di pre campionato e l’impressione che ebbero chi si trovò a guardare la partita, compreso coach e atleti, fu sostanzialmente positiva. Ad oggi però non è possibile fare riferimento a quella partita, le squadre sono cresciute, hanno trovato schemi ed intese più funzionale al loro modulo di gioco, per cui le uniche indicazioni di una certa utilità provengono dal vedere le partite che il San Miniato ha già disputato.

Per adesso l’unica certezza la da la classifica, in quarta posizione a soli due punti dalla vetta con 758 punti realizzati e solo 703 subiti, contro la sesta posizione del Bcl a quattro punti dalla vetta con 774 punti fatti, ma con 745 incassati.

Anche coach Olivieri ha una visione degli avversari di tutto rispetto “San Miniato dal mio punto di vista è una delle squadre che sarà al vertice della classifica fino alla fine. Sono molto ben allenati e hanno con merito una delle migliori difese del campionato. Lovato, Cravero, Bellachioma, Capozio e Jovanovic l’anno scorso giocavano tutti in B nazionale con ampi minutaggi. Questo fa capire la loro qualità. In casa loro sarà durissima a maggior ragione.”

A dare morale e forza al Bcl ci sono le tre ultime partite giocate, tutte di elevata importanza e tutte quante portate a casa con merito, quella con Castello, l’importantissima partita di Arezzo ed infine la roboante vittoria con Serravalle, ma soprattutto a dare energia, c’è la consapevolezza di fare un ottimo lavoro in palestra. “Noi ci presentiamo alla partita dopo un’ottima settimana di lavoro. Siamo vogliosi di dare il massimo con tutto il roster al completo.”

Inizio partita alle ore 18:00 di Domenica 3 Dicembre alla palestra Fontevivo di San Miniato, ad arbitrare l’incontro saranno il Sig. Marinaro e il Sig. Nocchi di Pisa

Grazia