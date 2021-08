Giovedì sera a Villa Garzoni “I Bonaparte? Che famiglia”.

Giovedì sera a Villa Garzoni “I Bonaparte? Che famiglia”. Il Comune di Pescia , il Teatro dei Garzoni, TeatrEuropa di Corsica, il Grillo parlante invitano i cittadini di Pescia e non solo ad assistere e partecipare a:

I BONAPARTE ? CHE FAMIGLIA !

In occasione dei 200 anni della morte di Napoleone Bonaparte Con: Marie-Paule Franceschetti nel ruolo di Letizia , la mamma di Napoleone E, Massimo Bartolesi, Paolo Bartolini, Stefano Del Dotto, Orlando Forioso, Marco Giori, Lorenzo Spadoni. Testo e regia di Orlando Forioso Una produzione TeatrEuropa di Corsica e della Maison Bonaparte di Ajaccio/ SCN Malmaison, Parigi, in collaborazione con il Teatro dei Garzoni e con il sostegno della Collectivité de Corse. Spettacolo interattivo stori-comico per tutta la famiglia (ma senza bimbi non si entra !)

Uno spettacolo nato per la terrazza del Museo Bonaparte di Aiaccio e che arriva adesso sul piazzale antistante Villa Sismondi di Pescia in una nuova versione italiana interpretata da Marie-Paule Franceschetti (TeatrEuropa) nel ruolo di Letizia , la mamma di Napoleone, e dagli attori del Teatro dei Garzoni : Massimo Bartolesi, Paolo Bartolini, Stefano Del Dotto, Marco Giori, Lorenzo Spadoni in tutti i ruoli maschili e femminili, guidati anche in scena da Orlando Forioso. Questo spettacolo stori-comico vuole essere una maniera ludica e interattiva per raccontare a piccoli e grandi chi sono stati i componenti di questa numerosa e grande famiglia corsa.

Viene portata in scena la statua della mamma di Napoleone, Letizia Ramolino, e fatta sedere alla tavola imbandita per il pranzo di famiglia. Solo che tutte le sedie sono vuote e al posto del marito e dei figli ci sono delle magliette con il nome e la data di nascita (tipo giocatori di calcio). La statua di Madame Mère si anima e inizia lo spettacolo. Arriva un giornalista , con fotografo e cameramen che vogliono fare una intervista e poi, chi vuole, lo scoprirà in questo suggestivo spettacolo, dove ci saranno molte sorprese.

Lo spettacolo sarà recitato in italiano, corso, francese, ma sarà assolutamente comprensibile per tutti.