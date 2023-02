GIOVEDI’ GRASSO: IN PIAZZA ALDO MORO

GIOVEDI’ GRASSO: IN PIAZZA ALDO MORO LA FESTA DI CARNEVALE DELLE SCUOLE DI CAPANNORI E LUNATA

Questa mattina, in occasione del giovedì grasso, in piazza Aldo Moro, di fronte alla sede comunale, si è svolta la Festa di Carnevale della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Capannori e della scuola dell’infanzia di Lunata promossa dall’Istituto Comprensivo ‘Carlo Piaggia’ di Capannori in collaborazione con il Comune e la Misericordia di Capannori. Tanti bambini e bambine in maschera accompagnati dagli insegnanti hanno sfilato in corteo fino alla piazza del Comune animata da piccoli carri di carnevale e musica. Presenti alla festa anche le famiglie. Ad accogliere i partecipanti è stata l’assessore Ilaria Carmassi.