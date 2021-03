Giovedì al Museo – – Renato Fucini 100 – Dalla Toscana a New York

Il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico di Piazza al Serchio dedica una serata dei Giovedì al Museo alla figura di Renato Fucini, di cui ricorre quest’anno il centenario della morte: il 25 marzo alle ore 21 si terrà l’incontro online Renato Fucini 100. Dalla Toscana a New York a cura di Simone Fagioli. Per assistere all’evento compilare il modulo al link: bit.ly/febbraio21museo per ricevere l’indirizzo necessario al collegamento.

Poeta, romanziere, giornalista, Renato Fucini – nato a Monterotondo Marittimo nel 1843 – è stato un autore noto fra i suoi contemporanei, in tutta Europa e anche negli Stati Uniti. Oggi, collocato da una critica poco accorta tra gli autori “minori” e legato ad un bozzettismo tutto toscano, se ne sono perse in qualche modo le coordinate, quando invece sia come prosatore che come poeta è autore di valore. Simone Fagioli, antropologo e non critico letterario, propone, in un volume ancora in preparazione, una lettura nuova di questo autore basata sulle analisi critiche della sua scrittura, sulle traduzioni di racconti e poesie, su lettere inedite che ci mostrano il suo essere scrittore attraverso immagini poco note. Vi trova spazio anche il mondo magico e misterioso, la campagna e la montagna, la vita rurale, che Fucini coglie nei momenti di rilevante mutazione, tra Ottocento e Novecento, tra carbonai e streghe. Ulteriori approfondimenti alla pagina Facebook dedicata a Fucini: https://www.facebook.com/RenatoFuciniScrittore

Simone Fagioli (Pistoia 1967) è ricercatore libero professionista di formazione antropologica. Collabora con enti pubblici e privati per ricerche sui temi della nascita e sviluppo dell’industria (metallurgica, mineraria, cartaria, tessile, ceramica), analisi dei processi produttivi preindustriali e industriali, storia d’impresa, sociologia e antropologia del cibo, uso pubblico della memoria e delle tradizioni, nonché gestione di archivi d’impresa e privati. È autore di numerose pubblicazioni su questi temi.

Info:

Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Via Comunale 2, San Michele

Piazza al Serchio – Lucca

E.mail info@museoimmaginario.net

https://museoimmaginario.net