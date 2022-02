PARTIGIANI NON SANTI MA COMBATTENT Icon Corrado Leoni

PRENOTAZIONI EVENTO GIOVEDì AL MUSEO GLI INCONTRI DE LA GIUBBA

17 febbraio ore 21

FRUIBILE SOLO IN MODALITA’ ONLINE: compilare il modulo al link https://bit.ly/giovedifebbraio22 per ricevere l’indirizzo necessario al collegamento. Per la diretta su RADIO MUSIC LAB collegarsi al sito www.radiomusiclab.com o scaricare l’app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.besh81.rml