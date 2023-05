Giovedì al Museo Lungo la Via del Volto Santo

Storie di luoghi e territori tra Pontremoli e Lucca

Ultimo appuntamento della stagione per i Giovedì al Museo , il 1° giugno alle ore 21 , con la presentazione del volume Lungo la Via del Volto Santo. Storie di luoghi e territori tra Pontremoli e Lucca , ospiti l’autrice Giovanna DʼAmia e il fotografo Luca Mastropietro . È possibile assistere all’incontro, organizzato dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, sia in presenza, presso la sede di Via Ducale 4 a San Michele , che online , prenotandosi al link: https://bit.ly/museomaggio23.

Il libro, edito da Editoriale Jouvence nel 2022 e realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Fivizzano , non vuole essere una guida, ma si propone come supporto a un viaggio reale o virtuale per la Toscana nord-occidentale. Lungo la Via del Volto Santo si compone di una raccolta di testi brevi, illustrati da Carlo Guenzi, che invitano ad ascoltare le diverse voci dei territori attraversati dal cammino del Volto Santo, un percorso naturalistico e culturale che collega Pontremoli a Lucca e che attraversa due terre, la Lunigiana e la Garfagnana, entrambe ricche di testimonianze materiali e immateriali, legate alle vicende storiche che le hanno viste protagoniste. Giovanna DʼAmia guida il lettore attraverso pievi, castelli, siti archeologici, borghi, ville e altri luoghi significativi, fino al Volto Santo della Cattedrale di Lucca, meta di questo pellegrinaggio medievale nato come variante della Via Francigena. L’itinerario si dispiega tra natura, storia e arte al di fuori dei percorsi del turismo di massa, dove è ancora possibile provare l’emozione di sentirsi viaggiatori e la capacità di sorprendersene.

Giovanna D’Amia è professore di Storia dell’Architettura al Politecnico di Milano. A fianco all’attività scientifica è impegnata da diversi anni nel campo della valorizzazione di sistemi patrimoniali complessi, dalla città al territorio.

Carlo Guenzi è architetto professionista e artista per passione. In Lunigiana ha partecipato al recupero di diversi complessi monumentali e ha realizzato un ciclo di dipinti a soggetto sacro per il santuario della Madonna di Castagnola a Bigliolo.

Luca Mastropietro è storico per formazione e fotografo per passione.

Info:

Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Via Ducale 4, San Michele

Piazza al Serchio – Lucca

Cell. 351 952 7312