Giovedì al Museo Gli incontri de La Giubba

Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera

Un duetto inedito sul palcoscenico del Novecento

di Andrea Cosimini

Serata in presenza il 9 novembre alle ore 21 per i Giovedì al Museo – Gli incontri de La Giubba, con lo scrittore Andrea Cosimini intervistato nella Sala della Narrazione del Museo dal fotografo e autore castelnuovese Tommaso Teora: l’occasione è la presentazione del libro Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera. Un duetto inedito sul palcoscenico del Novecento (Edizioni Melagrana, 2023). È possibile assistere all’incontro sia in presenza, presso la sede del Museo, in Via Ducale 4 a San Michele, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/giovedinovembre23.

Libro di esordio del giornalista toscano Andrea Cosimini, Solo per una sera racconta un ipotetico incontro, e confronto, tra i due grandi artisti. Dalla prefazione del giornalista e scrittore Ciro Castaldo: “Il jazz, il Novecento, la Francia, la solitudine, l’ironia, l’incomunicabilità, il cinema, la letteratura, l’anti-eroe, la fuga sono tanti i temi toccati, stimolando riflessioni ma anche curiosità da soddisfare. Tante le interviste a coloro che apprezzano e conoscono bene Paolo Conte e Woody Allen: Mimmo Cavallo, Andrea Colombini, Olivier Gluzman, Giorgio Verdelli. A completare il quadro (a proposito la copertina del libro è stata disegnata dallo stesso autore) recensioni, poster e memorabilia. Un libro per appassionati ma anche per il grande pubblico di ogni età che, in chiave divulgativa e anti-snob, più che celebrare due miti viventi, ha la sana pretesa di avvicinare tutti alle loro importanti opere e, con esse, alla loro visione dell’uomo e delle cose. Buona lettura, anzi buona visione e buon concerto”.

Andrea Cosimini, 33 anni, vive e lavora in provincia di Lucca. Nato a Barga, ha conseguito la laurea in Scienze della Comunicazione nel 2015 presso l’Università degli Studi di Perugia. Giornalista pubblicista dal 2017, scrive e collabora con le testate giornalistiche La Gazzetta di Lucca, La Gazzetta di Viareggio, La Gazzetta di Massa e Carrara e La Gazzetta del Serchio dal 2012, prima come cronista poi come redattore. Dal 2023 ricopre l’incarico di addetto stampa per Unione Comuni Garfagnana. È al suo esordio letterario con il libro “Paolo Conte e Woody Allen. Solo per una sera”, uscito per i tipi di Edizioni Melagrana (2023).