Giovedì al Museo Gli incontri de La Giubba

La guerra è ancora igiene del mondo?

Viaggio tra passato e presente: aspetti sociologici,

politici, economici e storici

Andrea Giannasi

Il 25 maggio alle ore 21 per i Giovedì al Museo – Gli incontri de La Giubba si terrà la conferenza La guerra è ancora igiene del mondo? Viaggio tra passato e presente: aspetti sociologici, politici, economici e storici, con Andrea Giannasi. È possibile assistere all’incontro, organizzato dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, sia in presenza , presso la sede di Via Ducale 4 a San Michele, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/museomaggio23.

La conferenza, partendo dall’assunto di una narrazione bellica che è mutata a partire dal 1854 con la Guerra di Crimea, ripercorrerà i conflitti degli ultimi 200 anni, fra cui la Guerra Civile Americana e Spagnola, la Guerra d’Etiopia, i due conflitti mondiali, la Corea, il Vietnam e le Guerre del Golfo, mettendone in luce le dinamiche e gli ambiti simili. Nell’indagine sugli aspetti sociologici, politici ed economici di ogni guerra Andrea Giannasi disegnerà lo scenario in cui agisce l’odierno conflitto in Ucraina.

Andrea Giannasi, laureato in Storia contemporanea (tecnica militare) presso l’Università di Pisa è autore di numerosi studi sulla formazione di contingenti militari impiegati in scenari di guerra. Ha, inoltre, pubblicato saggi sulla guerra a Lucca e sulla storia del massacro del Generale Enrico Tellini e della sua delegazione, avvenuto nel 1923 sul confine greco-albanese. Per i suoi studi in ambito militare ha vinto nel 2017 il Premio Cerruglio. Ha ricoperto il ruolo di direttore scientifico del Museo della Liberazione di Lucca e tenuto conferenze presso il Ce.Si.Va. Esercito Italiano, già Scuola di Guerra di Civitavecchia. In ambito giornalistico è collaboratore del Premio Arrigo Benedetti, dedicato allo storico fondatore dell’Espresso. È direttore del Centro Studi di Storia Contemporanea Carlo Gabrielli Rosi e della casa editrice Tralerighe Libri.

