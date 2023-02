Giovedì al Museo – Gli incontri de La Giubba

LA VENDETTA DEL CARDINALE

Marco Bonini

Il 16 febbraio alle ore 21 per i Giovedì al Museo – Gli incontri de La Giubba si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Marco Bonini, La vendetta del Cardinale (Tralerighe Libri, 2022). È possibile assistere all’incontro, organizzato dal Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico, sia in presenza , presso la sede di Via Ducale 4 a San Michele, che online, prenotandosi al link: https://bit.ly/febbraiomuseo23.

Con un omicidio sulla panchina gialla dell’artista americano Chris Bangle a Careggine, si inaugurano le indagini del commissario Altieri. Alcune carte da gioco e uno strano codice fanno immediatamente pensare ad un nuovo serial killer in Garfagnana. Ma scartata l’ipotesi della Sequenza di Fibonacci al commissariato di Lucca, gli inquirenti brancolano nel buio, fino a che un altro omicidio a Piazza al Serchio apre scenari ancora più inquietanti. Nel frattempo Altieri non passa un buon periodo sentimentale e presto anche per il commissario tutto è destinato a cambiare.

Marco Bonini è nato nel 1971 a Castelnuovo di Garfagnana; si diploma all’istituto del capoluogo, diventando tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche. Risiede nel territorio comunale di Castiglione di Garfagnana. Nella collana Nero di Tralerighe Libri ha pubblicato: Omicidi sulla via del Volto Santo e La rosa nera.

Info:

Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico

Via Ducale 4, San Michele

Piazza al Serchio – Lucca

Cell. 351 952 7312

E.mail info@museoimmaginario.net

https://museoimmaginario.net