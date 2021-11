Una serata dedicata alla storia della ferrovia in Garfagnana: per i Giovedì al Museo – Gli incontri de La Giubba, il 2 dicembre alle ore 21.00 il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico presenta l’appuntamento dell’Associazione La Giubba Il sogno realizzato. 110 anni di ferrovia in Garfagnana, ospite il Professore Umberto Sereni. L’evento, fruibile in modalità online, è gratuito con obbligo di prenotazione al link https://bit.ly/dicembre21