Giovedì al Museo Gli incontri de La Giubba

In Alaska fa caldo – Il nord, la bicicletta e Jack London

Secondo appuntamento organizzato dall’Associazione Culturale La Giubba di Piazza al Serchio

per i Giovedì al Museo – Gli incontri de La Giubba: il 18 febbraio alle ore 21 Stefano Elmi

presenterà il suo ultimo libro In Alaska fa caldo – Il nord, la bicicletta e Jack London (Ediciclo

Editore, 2020). Per partecipare all’evento online è necessario compilare il modulo al link:

bit.ly/febbraio21museo tramite cui si riceverà l’indirizzo per il collegamento.

Il volume è la testimonianza in prima persona di un viaggio in bicicletta nel grande Nord,

un’avventura nel mondo selvaggio, tra orsi, caribù e paesaggi incantevoli, per riappropriarsi dei

propri sogni. Un bel giorno infatti Stefano Elmi si licenzia, impacchetta la sua bici e parte con un

biglietto di sola andata per Calgary con la vaga idea di andare verso nord, suggestionato dalle

letture di Jack London e altri avventurieri. Durante il viaggio scopre che in Alaska può fare

anche caldo; incontra pensionati americani coi loro immensi motorhome, nativi completamente

sbronzi, pistoleri di confine, orsi e caribù; trangugia hamburger pessimi e birre giganti, ma gli capita

anche di soffrire la fame e la sete lungo i 5000 chilometri di una strada che sembra non finire mai.

Stefano Elmi è nato nel 1982 a Barga e vive a Corsagna, entrambi in provincia di Lucca, nell’Appennino Tosco-

Emiliano. È laureato in Scienze Politiche all’Università di Firenze e ha conseguito un diploma post-laurea presso la

London School of Journalism. È giornalista pubblicista. Ha collaborato per Il Tirreno, Lo Schermo e alcune testate on-

line. Attualmente è insegnante d’italiano a stranieri e guida di Mountain Bike. È appassionato di viaggi avventurosi,

specialmente in bicicletta e di sci-alpinismo. Il suo blog è https://scrittimaiali.com/