GIOVEDI’ 8 GIUGNO A PALAZZO BOCCELLA L’INIZIATIVA ‘MANGIAR SANO A SCUOLA’. IN PROGRAMMA ANCHE UNO SHOW COOKING

Esperti, famiglie e docenti insieme per parlare di ristorazione scolastica e dell’importanza di una sana alimentazione per bambini e ragazzi

‘Mangiar sano a scuola – Tra ambizioni, criticità, e opportunità scuola, famiglie e specialisti insieme per il bene dei nostri bambini’ questo il titolo dell’iniziativa in programma giovedì 8 giugno dalle 14 alle 19 a Palazzo Boccella a San Gennaro promosso dal Comune in collaborazione con Piana del Cibo, Food Clic, Giubilesi & Associati e Cir Food. Un intero pomeriggio dedicato ai temi della ristorazione scolastica e dell’importanza di una corretta alimentazione per bambini e ragazzi. L’iniziativa, che si aprirà con i saluti del sindaco Luca Menesini, vedrà gli interventi di esperti e di rappresentanti di famiglie e docenti.

“Reputo molto importante questa iniziativa perché ci consentirà attraverso l’ascolto di più voci, quelle degli esperti, delle famiglie e dei docenti di fare un punto sulla ristorazione scolastica a Capannori con l’obiettivo di rendere sempre migliore questo servizio che già oggi è di alta qualità – spiega l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti-. Più in generale verranno affrontati temi legati all’importanza di una sana alimentazione per i bambini e i ragazzi e anche del legame da attuare sempre più tra l’alimentazione seguita a casa e quella a scuola”.

L’incontro inizierà con l’intervento di Massimo Artorige Giubilesi, tecnologo alimentare CEO G&A che porterà un contributo sul tema ‘Ristorazione scolastica nell’EU: caratteristiche e tendenze nazionali e locali. Il caso di Capannori dal 2019 al 2023’. Seguiranno gli interventi di Francesca Milani, biologo nutrizionista, specialista in scienza dell’alimentazione e Auditor Team G&A e di Rachele Carnicelli, Dietista Cir Food CPP Capannori che parleranno del ‘Pasto Scolastico di qualità: azioni migliorative e feedback di bambini e genitori nel biennio 2022-2023’. Successivamente Daniela Iurilli, Health Coach, Naturopata Master in Nutrizione e Dietetica Applicata, Auditor Team G&A porrà l’attenzione su ‘L’importanza della cultura alimentare per i bambini: come si forma il gusto tra casa e scuola’. Prenderà poi la parola Giorgio Dalsasso, presidente della Piana del Cibo che interverrà sul tema ‘La mensa motore di una comunità locale sostenibile’. “Il living lab del progetto Food Clic: attività e opportunità per una politica locale del cibo” sarà il tema affrontato da Massimo Rovai e Arianna De Conno, Referenti di Food Clic. Elisa Cenni, della commissione mensa comunale farà poi un intervento sul tema ‘Mangiare a casa e a scuola: le aspettative del genitore e l’importanza del suo coinvolgimento’. Infine, Ada Barone, docente dell’Istituto Comprensivo di San Leonardo in Treponzio parlerà di ‘Cultura scolastica e mangiar sano: la convivialità promuove l’educazione alimentare’. L’iniziativa si concluderà con uno Show Cooking & Food Experience in programma a partire dalle ore 17.20 a cura di Roberto Carcangiu, Executive Chef, consulente e formatore, presidente dell’associazione professionale cuochi italiani, che proporrà un primo, un secondo, un contorno e un dolcetto con ricette semplici da fare a scuola e in famiglia.

Per informazioni tel.0583 428431-432; mangiarsanoascuola@comune. capannori.lu.it