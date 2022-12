GIOVEDI’ 8 DICEMBRE ALLE 17.30 L’ACCENSIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA ALDO MORO

A partire dalle ore 8 si svolgerà il mercatino ‘Soffitte in piazza’

Giovedì 8 dicembre, alle ore 17.30, alla presenza del sindaco Luca Menesini, si terrà l’accensione dell’albero di Natale in piazza Aldo Moro, davanti alla sede comunale, che darà ufficialmente il via alle numerose manifestazioni natalizie in programma sul territorio comunale.

A partire dalle ore 15.00 sarà possibile gustare mondine, vin brulè e cioccolata calda grazie alla collaborazione della Misericordia di Capannori e dell’Associazione Per Lammari.

Per tutta la giornata a partire dalle ore 8.00 Piazza Aldo Moro ospiterà un’edizione speciale del mercatino ‘Soffitte in Piazza’ curato dall’Associazione Per Lammari. Saranno presenti numerose bancarelle per la vendita e lo scambio di oggetti non più utilizzati, ma che possono essere utili ad altri.