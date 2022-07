Giovedì 7 luglio a Palazzo Pfanner il festival a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS

Giovedì 7 luglio a Palazzo Pfanner il festival a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, tutte le attività sono a ingresso libero

Al via la prima edizione di Lucca dei lettori tra talk, presentazioni e attività per ragazzi e ragazze

Tra gli ospiti gli autori Marco Vichi, che racconterà al pubblico l’ultimo romanzo “Non tutto è perduto”, e Gian Andrea Cerone, al festival con il thriller “Le notti senza sonno”

Da segnalare l’approfondimento sul linguaggio inclusivo a cura della sociolinguista Vera Gheno e dello scrittore Luca Starita

Lucca, 6 luglio 2022 – Si aprirà domani con una giornata tra talk, presentazioni, ospiti e attività per ragazzi la prima giornata di Lucca dei lettori, quarta tappa del progetto culturale itinerante La città dei lettori, promosso da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano. Realizzata in partnership con Lucca Città di Carta e Libreria Lucca Sapiens, l’iniziativa si aprirà giovedì 7 luglio a Palazzo Pfanner (via degli Asili 33): tra gli ospiti Marco Vichi, Gian Andrea Cerone, Vera Gheno, Luca Starita e Letizia Fuochi, tutti gli eventi sono a ingresso gratuito (www.lacittàdeilettori.it).

Partenza alle 17.00 con le attività per ragazzi e ragazze targate “Io Leggo!”, progetto per coltivare nei lettori più giovani la passione per libri e storie. La cantautrice Letizia Fuochi metterà in musica “Il coraggio del cinghialino” (Guanda) favola per tutte le età firmata da Marco Vichi. Alle 18.00 Gian Andrea Cerone racconterà al pubblico di Lucca dei lettori “Le notti senza sonno” (Guanda), thriller sullo sfondo di un’Italia alle soglie della pandemia, con Vichi in veste di presentatore. Si continua alle 19.00 con la sociolinguista Vera Gheno e lo scrittore Luca Starita sul tema del linguaggio inclusivo: che cos’è, come funziona, a chi e a cosa serve? Si tratta di un eccesso di politicamente corretto, oppure è qualcosa con cui, volenti o nolenti, dobbiamo fare i conti? Una conversazione a partire dal saggio “Chiamami così. Normalità, diversità e tutte le parole nel mezzo” (Il Margine). Conclusione alle 20.00 con la presentazione di “Non tutto è perduto” (Guanda), un’indagine che riporterà il commissario Bordelli, ormai in pensione, all’unico caso irrisolto della sua carriera: l’assassinio del figlio di un industriale fascista, ucciso nel 1947 con diverse coltellate. L’autore Marco Vichi sarà in dialogo con Gabriele Ametrano.

