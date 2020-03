Giovedì 5 marzo – Ricco Apericena per l’Assemblea Ordinaria dei Soci AIDO a Seravezza

Ricco apericena per la sera dell’Assemblea Ordinaria Elettiva dei Soci del Gruppo Intercomunale AIDO Seravezza, Stazzema,Forte dei Marmi. L’appuntamento è giovedì 5 marzo, dalle ore 19.30, presso la Pro Loco di Seravezza, Via C. Del Greco, 11, poi, alle ore 21.00, avrà inizio l’Assemblea.

Per l’apericena è necessaria la prenotazione ai seguenti numeri: 338 4738179 oppure 329 3351933.