GIOVEDI’ 19 OTTOBRE AD ARTEMISIA IL SEMINARIO ‘AFFIDATI!, I MINORI NON ACCOMPAGNATI TRA TUTELA E AFFIDO

Si intitola ‘Affidati!’ il seminario in programma giovedì 19 ottobre, a partire dalle ore 9.00, al polo culturale Artèmisia di Tassignano durante il quale si parlerà dei minori stranieri non accompagnati tra tutela e affido. L’iniziativa è promossa dall’associazione Itaca con il cofinanziamento del Cesvot e vede il patrocinio del comune di Capannori e la collaborazione della Cooperativa Sociale Odissea, del Consorzio CO&SO e del CNCM (Coordinamento Nazionale delle Comunità per Minori).

“Si tratta di una iniziativa importante con cui sarà compiuta un’analisi della situazione dei minori stranieri non accompagnati relativamente soprattutto ai temi delle tutele e dell’affido – spiega il vicesindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi-. Un tema di grande attualità considerando il fenomeno dell’arrivo di minori stranieri non accompagnati che ha riguardato il territorio nazionale durante l’estate generando varie problematiche sui vari territori a livello locale. Un’analisi che sarà compiuta grazie alla presenza di autorevoli relatori”.

L’incontro si aprirà con i saluti di Pierfranco Severi, presidente del Cesvot Lucca e di Giacomo Picchi, presidente dell’associazione Itaca. Seguiranno gli interventi del sindaco di Capannori Luca Menesini e del presidente di Anci Toscana, delegato ANCI immigrazione Matteo Biffoni.

Alle 10.30 sono previsti alcuni interventi di contesto sociale e legislativo. Prenderanno la parola Paolo Carli vicepresidente CNCM, Sofia Ciuffoletti, giudice onorario del Tribunale per i Minorenni di Firenze, Giulia Dagliana, presidente regionale dell’associazione tutori volontari, Francesca Meoni, del consorzio CO&S0, Paolo Gaddini e Giuseppe Petrini, Promozione cultura dell’affido.

Alle 12 seguiranno testimonianze racconti e proiezioni video con la partecipazione di Annalisa Malfatti, Simeona Pellicci, Francesca Caminoli, Anna Cristina Bono, Valentina Fei, Nicola Appicciutoli. A chiudere l’iniziativa sarà il vicesindaco con delega alle politiche sociali Matteo Francesconi. A moderare l’incontro sarà Valerio Bonetti, presidente della Cooperativa Odissea.