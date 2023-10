GIOVEDI’ 12 OTTOBRE A CAPANNORI IL “3° CONVEGNO POLITICHE A CONTRASTO DELLA POVERTA’”

‘Promuovere comunità competenti per garantire i diritti di cittadinanza’, questo il tema del 3° Convegno sulle politiche a contrasto della povertà promosso dall’amministrazione Menesini, che si terrà giovedì 12 ottobre a partire dalle ore 14.30. La prima parte del convegno si svolgerà all’Auditorium del Distretto Socio Sanitario dell’Azienda Usl di Capannori in piazza Aldo Moro e la seconda nella sala consiliare del Comune. Un seminario locale del progetto ‘Reticulate’ che sarà incentrato sulle strategie di coinvolgimento della comunità per dar vita a servizi sociali sempre più rispondenti alle reali necessità delle persone e sull’attivazione di nuove porte di accesso integrate ai servizi sociali come gli ‘One Stop Shop’, ovvero i punti unici d’accesso integrati con i Servizi per l’Impiego.

“Il convegno in programma giovedì prossimo giunge al termine di un partecipato percorso di confronto con la cittadinanza che abbiamo realizzato sul territorio finalizzato ad analizzare i bisogni sociali della comunità, far conoscere le nuove progettualità dei servizi sociali del Comune e condividere le buone prassi del territorio – spiega il vice sindaco con delega alle politiche sociali, Matteo Francesconi-. Dal percorso sono emerse alcune proposte concrete che intendiamo recepire. Tra queste, l’istituzione di un organismo permanente sul sociale composto da referenti del Comune e del Terzo Settore che si ritrovi costantemente per costruire insieme le politiche sociali attraverso un’attività di co-progettazione, la realizzazione di una mappa sui servizi sociali e socio sanitari esistenti per indirizzare meglio la cittadinanza sulla fruizione dei servizi e lo svolgimento di attività di formazione dei referenti delle associazioni sui servizi in essere. Il convegno sarà un momento significativo di informazione sui servizi e le esperienze presenti sul territorio e sui nuovi servizi sociali, tra cui gli sportelli unici di accesso ‘One Stop Shop’, oltre che sulle prospettive delle ‘Case di comunità’.

Dopo la registrazione dei partecipanti e un caffè di benvenuto a cura di ‘Pecora Nera socialmente Bar’ che avverrà nella sala consiliare, il convegno si aprirà alle ore 15.00 all’Auditorium del Distretto Socio Sanitario con gli interventi dell’assessora alle politiche sociali, abitative e alla cooperazione internazionale della Regione Toscana, Serena Spinelli, del sindaco Luca Menesini e della direttrice dei Servizi Sociali dell’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Laura Guerrini. Alle 15.30 si terrà la prima sezione del convegno intitolata ‘Prendere parte: welfare di comunità e processi partecipativi’ con Brunella Casalini dell’Università di Firenze, Gino Mazzoli dell’Università Cattolica di Milano e Cristina Corezzi della Regione Toscana.

Il convegno proseguirà alle 17 per parlare di “Esperienze di territorio: dal one stop shop alla casa di comunità’ che vedrà gli interventi di Dania D’Olivo per il Comune di Capannori, Romina Nanni, dirigente dei Servizi Lavoro Lucca e Pistoia ARTI, Maurizia Guerrini e Arianna Pisani, della Caritas Lucca, Mariagiulia Mannocci per il Comune di Capannori, Filippo Battaglia e Laura Gianni per il Comune di Lucca ed Eluisa Lo Presti direttrice della Zona Distretto Piana di Lucca. Alle ore 18.30 l’iniziativa si sposterà nella sala del consiglio comunale dove è in programma un apericena a cura della Cooperativa Agricola Sociale Calafata (necessaria la prenotazione) e un intervento musicale della Gaudats Junk Band.

Il convegno proseguirà alle ore 20.00 con un dibattito aperto su ‘Amministrazione condivisa: dialogo con la comunità’ che sarà introdotto da Emanuele Pasquini, dirigente dei Servizi alla Persona del Comune di Capannori. Le conclusioni dei lavori saranno affidate, alle ore 22, al vice sindaco e assessore alle politiche sociali Matteo Francesconi. A moderare il convegno sarà Andrea De Conno di Federsanità Anci Toscana.

La partecipazione al convegno è gratuita (è possibile iscriversi a tutto l’evento, oppure al solo programma pomeridiano (15-20) o serale (19-22). Per iscriversi è necessario compilare il modulo online al seguente link https://www.eventbrite.it/e/ biglietti-3-convegno- politiche-a-contrasto-della- poverta-715909453447 ). Allo stesso link è possibile prenotarsi per l’apericena.

Per informazioni tel.0583 428750; convegno.sociale@comune. capannori.lu.it .

Il convegno è stato accreditato dall’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Toscana.