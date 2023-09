Gli anni in cui Giovanni Pascoli visse a Castelvecchio coincisero con il periodo in cui il fenomeno dell’emigrazione registrò in Italia la massima intensità e fra i territori più coinvolti vi furono proprio la Garfagnana e in generale la Valle del Serchio.

Il Poeta conobbe molte famiglie di emigranti e visse i loro drammi e le loro speranze.

Con la sua sensibilità registrò la fatica, il dolore, il coraggio, la tenacia ma anche la dignità e l’orgoglio di chi aveva compiuto questa esperienza.

Le loro storie divennero Poesia.

Questo il tema della conferenza che sarà tenuta dal prof. Umberto Sereni, già docente all’Università di Udine,

lunedì 2 Ottobre, alle ore 11,15, nella Sala Tobino di Palazzo Ducale a Lucca.

