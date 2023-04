Giovannetti replica al Pd: “La smettano di copiare il nostro programma.

“Borzonasca la smetta di copiare il nostro programma e presenti proposte

proprie. Le idee che il candidato del Pd sta presentando come ‘novità’

sono già state realizzate, o lo saranno nel giro di poco tempo: non

porta alcun contributo alla discussione politica”. Alberto Stefano

Giovannetti, sindaco uscente e candidato sindaco alle prossime

amministrative del 14 e 15 maggio a Pietrasanta col sostegno di Lega,

Pietrasanta prima di tutto-Forza Italia, Ancora Pietrasanta, interviene

in merito alla parole apparse sulla stampa in merito alla sicurezza, e

non solo.

“Nei giorni scorsi – spiega Giovannetti – il candidato del Pd ha detto

che, se sarà eletto, realizzerà una rotatoria tra via Tremaiola e via

Aurelia. E’ un po’ distratto: quella rotatoria è già prevista sia negli

strumenti urbanistici da noi redatti, sia tra le opere pubbliche da

realizzare approvate dall’amministrazione. Gli dirò di più: abbiamo

anche già accantonato la cifra necessaria per realizzare

quell’importante snodo della comunicazione stradale. Quindi può dormire

sereno: anche se non sarà eletto quella rotatoria sarà realizzata,

perché in questa direzione la mia amministrazione ha lavorato molto e

concretamente, in questi anni”.

Lo stesso dicasi per il tema sicurezza. “Borzonasca ammette che

Pietrasanta non è il Bronx e che quindi sulla tutela della sicurezza del

cittadino abbiamo lavorato bene. Inoltre propone di installare nuove

telecamere. Anche in questo caso arriva tardi: molto prima della

campagna elettorale l’amministrazione comunale aveva annunciato

l’installazione di altre 70 telecamere, dopo quelle già posizionate

durante il mio mandato. 40 di queste sono già finanziate, grazie

all’approvazione del project financing che riguarda la pubblica

illuminazione. Al candidato Pd posso anche dire da subito dove saranno

installate: in parte nei parchi giochi cittadini, in parte nelle

frazioni pietrasantine come al Crociale, al quartiere Africa, al

Pollino, al Valdicastello, solo per citarne alcune”.

Quindi Alberto Stefano Giovannetti conclude: “Se il Pd presenta un

programma copiando dalla nostre idee, si poteva candidare assieme a noi,

visto che è chiaro che ha apprezzato come abbiamo lavorato in questi

anni”.