Giovannetti chiuda le scuole e non si nasconda dietro un dito

Le parole di Giovannetti circa la richiesta fatta dal PD di chiudere tramite una ordinanza le scuole, in modo da evitare qualsiasi contatto tra il personale ATA ci lascia interdetti. Nello stesso articolo si legge in modo chiaro che il dirigente scolastico vorrebbe che questa ordinanza fosse fatta, non solo indica l’articolo di legge che assegna la competenza della chiusura proprio al Sindaco. Ricordiamo purtroppo che tra i casi di persone temporaneamente affette dal Covid19 ci sono persone che lavorano proprio nella scuola. Non ci spighiamo quale sia il problema a emettere una ordinanza in tal senso, che sarebbe soltanto una maggiore prudenza in questa situazione dovuta. Vi sono già altri esempi in tal senso. Rinnoviamo la richiesta con forza, Giovannetti emani al più presto l’ordinanza di chiusura delle scuole, vogliamo ricordare a Giovannetti che il provvedimento del Governo parla di sospensione delle attività didattiche che è cosa diversa dalla chiusura.

In questa occasione, non vogliamo alimentare polemiche, poiché i cittadini devono essere concentrati sulle cose concrete e sulle azioni virtuose da intraprendere e rispettare per il bene di tutti, ma esortiamo il Sindaco a prendere coscienza del ruolo che ricopre e uscire allo scoperto assumendosi le responsabilità che la legge e la coscienza gli assegna.

