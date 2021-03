Giovani in piazza per il clima: “Ridateci il nostro futuro”

Non c’è più tempo nella lotta al cambiamento climatico, bisogna agire con azioni immediate non con programmi a lungo termine. Non sanno più come ripeterlo i ragazzi del Fridays Fort Future che oggi sono scesi di nuovo in piazza con cartelli e slogan per cercare di attirare l’attenzione di tutti e soprattutto del governo.

Manifestano in difesa dell’ambiente e del futuro. Chiedono di smetterla con le vuote promesse. Il nuovo sciopero globale per il clima a Lucca, come nel resto del mondo, ha dovuto fare i conti con la pandemia.

Non più centinaia, ma solo una decina di giovani, sostenuti dalla Cgil, si sono dati appuntamento in Piazza Anfiteatro, in rappresentanza di tutti gli altri coetanei.

