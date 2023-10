‘GIOVANI IN COSTRUZIONE’: AD ARTEMISIA 4 INCONTRI RIVOLTI A GIOVANI TRA 18 E 25 ANNI CON LA PRESENZA DI PSICOLOGHE TERRITORIALI

Si intitola ‘Giovani in costruzione‘ l’iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con la Conferenza dei Sindaci della Piana di Lucca rivolta ai giovani dai 18 ai 25 anni ai quali verrà data la possibilità di confrontarsi con i propri coetanei su alcuni importanti temi come identità, crescita, relazioni, aspettative e opportunità.Si tratta di quattro incontri in programma al polo culturale Artèmisia di Tassignano martedì 7 e 21 novembre e martedì 5 e 19 dicembre dalle ore 17 alle ore 19.Gli incontri saranno condotti da due psicologhe territoriali.

“Dall’attività dello sportello online ‘Lo psicologo risponde’ che abbiamo realizzato a partire dal luglio scorso, è emerso un disagio piuttosto diffuso tra le nuove generazioni- spiega il vice sindaco con delega alle politiche giovanili, Matteo Francesconi– .Per questo motivo abbiamo pensato di dar vita ad alcuni incontri in presenza durante i quali i giovani possono avere la possibilità di affrontare le proprie problematiche all’interno di un gruppo di coetanei e sotto la guida di psicologhe territoriali. Un’opportunità che riteniamo innovativa e importante e che auspichiamo venga colta da tanti giovani”.

Gli incontri sono ad ingresso libero.

Per informazioni tel. 0583 4282205, psicologorisponde@comune. capannori.lu.it